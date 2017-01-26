Пожар в гараже во дворе дома на улице Советской в Поставах произошел поздно вечером 26 января. Тушить его пытались три человека, они получили ожоги различной степени тяжести, сообщает МЧС.





Когда к месту происшествия прибыли спасатели, деревянный гараж горел открытым пламенем. Хозяина гаража, его жену и их знакомого, которые пытались самостоятельно потушить пламя, госпитализировали.

Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, повредил стены, имущество. Кроме того, сгорела Honda, которая стояла в гараже.

Рассматриваемая версия пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.