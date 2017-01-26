|
В Поставах из-за пожара в гараже в больницу попали три человека
Пожар в гараже во дворе дома на улице Советской в Поставах произошел поздно вечером 26 января. Тушить его пытались три человека, они получили ожоги различной степени тяжести,
Когда к месту происшествия прибыли спасатели, деревянный гараж горел открытым пламенем. Хозяина гаража, его жену и их знакомого, которые пытались самостоятельно потушить пламя, госпитализировали.
Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, повредил стены, имущество. Кроме того, сгорела Honda, которая стояла в гараже.
Рассматриваемая версия пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, повредил стены, имущество. Кроме того, сгорела Honda, которая стояла в гараже.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии