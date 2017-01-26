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В Поставах из-за пожара в гараже в больницу попали три человека

27.01.2017 11:14 — ЧП | Tut.by  
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Пожар в гараже во дворе дома на улице Советской в Поставах произошел поздно вечером 26 января. Тушить его пытались три человека, они получили ожоги различной степени тяжести, сообщает МЧС.


Когда к месту происшествия прибыли спасатели, деревянный гараж горел открытым пламенем. Хозяина гаража, его жену и их знакомого, которые пытались самостоятельно потушить пламя, госпитализировали.

Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, повредил стены, имущество. Кроме того, сгорела Honda, которая стояла в гараже.

Рассматриваемая версия пожара — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

 
 
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Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, повредил стены, имущество. Кроме того, сгорела Honda, которая стояла в гараже.

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