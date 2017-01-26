﻿﻿ Около 80 машин столкнулись на трассе в Польше из-за тумана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Около 80 машин столкнулись на трассе в Польше из-за тумана

27.01.2017 11:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Густой туман привел к массовому ДТП в Польше — на трассе столкнулись порядка 76 автомобилей, среди них и легковые машины, и грузовики, передает польский телеканал TVN24.

Около 80 машин столкнулись на трассе в Польше из-за тумана
© Фото: УГАИ МВД
Подробности ДТП под Речицей: водитель не пропустил встречную машину

Авария произошла накануне на магистрали А1 возле города Петркув-Трыбунальски. На пятикилометровом участке трассы произошло массовое столкновение автомобилей. По предварительной информации, первыми столкнулись два грузовика, ехавшие в сторону Лодзи.

"Один въехал в другого. Потом в них начали врезаться другие автомобили. Получился эффект домино", — цитирует телеканал слова младшего инспектора полиции Лодзи Януша Качка.

В результате массового ДТП были госпитализированы 34 человека, два из них находятся в тяжелом состоянии.

Участок трассы, на котором произошло ДТП, был на длительное время перекрыт — сотрудники экстренных служб убирали разбитые автомобили, а также очищали трассу от разлитого машинного масла.

Около 80 машин столкнулись на трассе в Польше из-за тумана
© REUTERS Agencja Gazeta/Marcin Stepien
Столкновение автомобилей на шоссе A1 недалеко от Лодзи, Польша

На месте ДТП работали следователи, данные, собранные ими, будут переданы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все началось из-за аварии двух грузовиков, а затем в условиях плохой видимости в них начали врезаться другие автомашины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Поставах из-за пожара в гараже в больницу попали три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика