|
Около 80 машин столкнулись на трассе в Польше из-за тумана
27.01.2017 11:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв — Sputnik. Густой туман привел к массовому ДТП в Польше — на трассе столкнулись порядка 76 автомобилей, среди них и легковые машины, и грузовики, передает польский телеканал
© Фото: УГАИ МВД
Авария произошла накануне на магистрали А1 возле города Петркув-Трыбунальски. На пятикилометровом участке трассы произошло массовое столкновение автомобилей. По предварительной информации, первыми столкнулись два грузовика, ехавшие в сторону Лодзи.
"Один въехал в другого. Потом в них начали врезаться другие автомобили. Получился эффект домино", — цитирует телеканал слова младшего инспектора полиции Лодзи Януша Качка.
В результате массового ДТП были госпитализированы 34 человека, два из них находятся в тяжелом состоянии.
Участок трассы, на котором произошло ДТП, был на длительное время перекрыт — сотрудники экстренных служб убирали разбитые автомобили, а также очищали трассу от разлитого машинного масла.
© REUTERS Agencja Gazeta/Marcin Stepien
Столкновение автомобилей на шоссе A1 недалеко от Лодзи, Польша
На месте ДТП работали следователи, данные, собранные ими, будут переданы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все началось из-за аварии двух грузовиков, а затем в условиях плохой видимости в них начали врезаться другие автомашины.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии