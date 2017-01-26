МИНСК, 27 янв — Sputnik. Густой туман привел к массовому ДТП в Польше — на трассе столкнулись порядка 76 автомобилей, среди них и легковые машины, и грузовики, передает польский телеканал TVN24 .



© Фото: УГАИ МВД Подробности ДТП под Речицей: водитель не пропустил встречную машину

Авария произошла накануне на магистрали А1 возле города Петркув-Трыбунальски. На пятикилометровом участке трассы произошло массовое столкновение автомобилей. По предварительной информации, первыми столкнулись два грузовика, ехавшие в сторону Лодзи.

"Один въехал в другого. Потом в них начали врезаться другие автомобили. Получился эффект домино", — цитирует телеканал слова младшего инспектора полиции Лодзи Януша Качка.

В результате массового ДТП были госпитализированы 34 человека, два из них находятся в тяжелом состоянии.

Участок трассы, на котором произошло ДТП, был на длительное время перекрыт — сотрудники экстренных служб убирали разбитые автомобили, а также очищали трассу от разлитого машинного масла.



© REUTERS Agencja Gazeta/Marcin Stepien Столкновение автомобилей на шоссе A1 недалеко от Лодзи, Польша

На месте ДТП работали следователи, данные, собранные ими, будут переданы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.