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В Толочинском районе сгорела дача. Следователи рассматривают версию поджога из мести
Толочинский райотдел Следственного комитета расследует уголовное дело по факту пожара в дачном доме, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.
Сорокапятилетний житель Орши в 2013 году купил дом в деревне Шапчино Толочинского района. Использовал его как дачу — летом жил там постоянно, а зимой приезжал по выходным. По словам хозяина, он полностью поменял проводку в доме, перед отъездом всегда выключал электроприборы. Летом 2016-го счетчик проверяли электрики, и никаких замечаний не высказали.
Вечером 23 декабря мужчине позвонили соседи по даче и сообщили, что его дом горит, окно со стороны огорода разбито. Ущерб от пожара составил более 5 тысяч рублей.
В качестве одной из версий следователи рассматривают поджог дома, совершенный из мести, связанной с профессиональной деятельностью хозяина: он работал в органах внутренних дел.
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества, совершенного общеопасным способом.
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Незадолго до Нового года, вечером 23 декабря, мужчине позвонили соседи по даче и сообщили, что его дом горит, окно со стороны огорода разбито. Ущерб от пожара...
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