Толочинский райотдел Следственного комитета расследует уголовное дело по факту пожара в дачном доме, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.



Фото: УГКСЭ по Витебской области

Сорокапятилетний житель Орши в 2013 году купил дом в деревне Шапчино Толочинского района. Использовал его как дачу — летом жил там постоянно, а зимой приезжал по выходным. По словам хозяина, он полностью поменял проводку в доме, перед отъездом всегда выключал электроприборы. Летом 2016-го счетчик проверяли электрики, и никаких замечаний не высказали.

Вечером 23 декабря мужчине позвонили соседи по даче и сообщили, что его дом горит, окно со стороны огорода разбито. Ущерб от пожара составил более 5 тысяч рублей.

В качестве одной из версий следователи рассматривают поджог дома, совершенный из мести, связанной с профессиональной деятельностью хозяина: он работал в органах внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества, совершенного общеопасным способом.

Следователи обращаются ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах пожара, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (02136) 21−100, 8 (02136) 22−604 или прийти в Толочинский районный отдел Следственного комитета по адресу: Толочин, ул. Ленина, 35.