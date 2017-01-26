МИНСК, 27 янв – Sputnik. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти ученика 11 класса на железнодорожных путях в Бобруйске, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Обезглавленное тело 16-летнего школьника было обнаружено утром 26 января на рельсах – на 352-м километре перегона Бобруйск – Мирадино. Молодого человека сбил электропоезд сообщения Жлобин – Осиповичи.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса Беларуси – доведение до самоубийства", – сказала Соленюк.

Она также уточнила, что такой шаг обусловлен необходимостью изучения причин произошедшего, в том числе при проведении ряда экспертиз.

"В ходе расследования уголовного дела следствием будут отрабатываться самые разные версии произошедшего", – сообщила представитель УСК.

В настоящее время тело погибшего находится в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, ранее следователи осмотрели железнодорожный состав, опросили машинистов и членов бригады электрички, а также очевидцев.