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Смерть школьника в Бобруйске: возбуждено дело о доведении до суицида

27.01.2017 13:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства по факту смерти ученика 11 класса на железнодорожных путях в Бобруйске, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Смерть школьника в Бобруйске: возбуждено дело о доведении до суицида
© flickr.com/ Raita Futo
Обезглавленное тело школьника найдено на путях в Бобруйске

Обезглавленное тело 16-летнего школьника было обнаружено утром 26 января на рельсах – на 352-м километре перегона Бобруйск – Мирадино. Молодого человека сбил электропоезд сообщения Жлобин – Осиповичи. 

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса Беларуси – доведение до самоубийства", – сказала Соленюк.

Она также уточнила, что такой шаг обусловлен необходимостью изучения причин произошедшего, в том числе при проведении ряда экспертиз.

"В ходе расследования уголовного дела следствием будут отрабатываться самые разные версии произошедшего", – сообщила представитель УСК.

В настоящее время тело погибшего находится в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, ранее следователи осмотрели железнодорожный состав, опросили машинистов и членов бригады электрички, а также очевидцев. 

 
Теги: Минск
 
 
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По информации УСК, в ходе расследования дела следствием будут отрабатываться самые разные версии произошедшего.

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