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Разыскиваемый милицией блогер из Гомеля создал новый канал на YouTube

27.01.2017 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Скандальный гомельский видеоблогер Андрей Бурим, занимавшийся трансляциями на канале MellStroy обнаженных девушек, завел новый канал на YouTube вместо заблокированного и снова стал активно продвигать себя в социальных сетях.

Разыскиваемый милицией блогер из Гомеля создал новый канал на YouTube
© flickr.com/ srgpicker
Милиция еще не нашла видеоблогера из Гомеля, "раздевавшего девочек"

Скандал в Гомеле разразился на прошлой неделе: на YouTube появилось несколько обращений популярных блогеров, которые призывали правоохранителей областного центра обратить внимание на стрим-канал "Раздеваем девочек по скайпу". По их сообщениям, некоторые из "моделей" блогера могли быть несовершеннолетними.

Гомельская милиция начала по факту трансляций проверку, однако самого блогера – 18-летнего Андрея Бурима – сотрудникам УВД застать дома не удалось. Из квартиры, где он жил, правоохранители изъяли компьютеры и видеозаписи для экспертизы.

В конце текущей недели Бурим снова появился в социальных сетях – вместо удаленного аккаунта он завел новый, а также заявил, что его пытаются "подставить конкуренты". Новых трансляций блогер пока не проводил.

Если правоохранительные органы посчитают видеоблог Бурима нарушающим законодательство (в части распространения порнографии), его может ждать достаточно жесткое наказание – санкция ст. 343 Уголовного кодекса за такие действия предусматривает не только штрафы и арест, но и лишение свободы на срок до четырех лет.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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После появления информации об "эротических" трансляциях гомельчанина Андрея Бурима с ним пытались пообщаться правоохранители, однако он ударился в бега.

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