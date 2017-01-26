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Разыскиваемый милицией блогер из Гомеля создал новый канал на YouTube
27.01.2017 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Скандальный гомельский видеоблогер Андрей Бурим, занимавшийся трансляциями на канале MellStroy обнаженных девушек, завел новый канал на YouTube вместо заблокированного и снова стал активно продвигать себя в социальных сетях.
Милиция еще не нашла видеоблогера из Гомеля, "раздевавшего девочек"
Скандал в Гомеле разразился на прошлой неделе: на YouTube появилось несколько обращений популярных блогеров, которые призывали правоохранителей областного центра
Гомельская милиция начала по факту трансляций
В конце текущей недели Бурим снова появился в социальных сетях – вместо удаленного аккаунта он завел новый, а также заявил, что его пытаются "подставить конкуренты". Новых трансляций блогер пока не проводил.
Если правоохранительные органы посчитают видеоблог Бурима нарушающим законодательство (в части распространения порнографии), его может ждать достаточно жесткое наказание – санкция ст. 343 Уголовного кодекса за такие действия предусматривает не только штрафы и арест, но и лишение свободы на срок до четырех лет.
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После появления информации об "эротических" трансляциях гомельчанина Андрея Бурима с ним пытались пообщаться правоохранители, однако он ударился в бега.
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