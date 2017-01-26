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Убийство женщины в Кобрине: муж пытался обеспечить себе алиби через СМС
27.01.2017 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Мужчина, который подозревается в убийстве своей бывшей 28-летней жены, хотел обеспечить себе алиби, отправив себе с ее телефона СМС, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Убийство было совершено 3 ноября 2016 года: в квартире в Кобрине 30-летний мужчина
"По возвращении домой муж с мобильного телефона женщины отправил себе смс-сообщение. В тексте было указано, что она уходит к другому и просит ее не искать", – сказала Дранькова.
По ее словам, супруги были официально разведены, но жили вместе, воспитывали троих малолетних детей. В УСК уточнили, что за два дня до произошедшего женщина заявила мужчине, что намерена с ним разойтись окончательно.
О пропаже женщины 4 ноября 2016 года в милицию сообщила ее 58-летняя мать. "Зять изначально причастность к исчезновению супруги отрицал, позже он признался в содеянном при проведении дополнительного опроса", – рассказала собеседница Sputnik.
Известно, что мужчина работал плотником в РФ, специалисты-психиатры при проведении экспертизы пришли к выводу, что он осознавал противоправный характер своих действий. В настоящее время житель Кобрина находится под стражей, уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения.
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Мужчина работал плотником в РФ, специалисты-психиатры при проведении экспертизы пришли к выводу, что он осознавал противоправный характер своих действий.
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