МИНСК, 27 янв – Sputnik. Мужчина, который подозревается в убийстве своей бывшей 28-летней жены, хотел обеспечить себе алиби, отправив себе с ее телефона СМС, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.



© Sputnik/ Виктор Толочко СК опубликовал видео с места обнаружения под Кобрином убитой женщины

Убийство было совершено 3 ноября 2016 года: в квартире в Кобрине 30-летний мужчина задушил бывшую супругу , затем на машине отвез ее тело в лес у деревни Леликово, где живут его родители.

"По возвращении домой муж с мобильного телефона женщины отправил себе смс-сообщение. В тексте было указано, что она уходит к другому и просит ее не искать", – сказала Дранькова.

По ее словам, супруги были официально разведены, но жили вместе, воспитывали троих малолетних детей. В УСК уточнили, что за два дня до произошедшего женщина заявила мужчине, что намерена с ним разойтись окончательно.

О пропаже женщины 4 ноября 2016 года в милицию сообщила ее 58-летняя мать. "Зять изначально причастность к исчезновению супруги отрицал, позже он признался в содеянном при проведении дополнительного опроса", – рассказала собеседница Sputnik.

Известно, что мужчина работал плотником в РФ, специалисты-психиатры при проведении экспертизы пришли к выводу, что он осознавал противоправный характер своих действий. В настоящее время житель Кобрина находится под стражей, уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения.