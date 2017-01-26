﻿ Убийство женщины в Кобрине: муж пытался обеспечить себе алиби через СМС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Убийство женщины в Кобрине: муж пытался обеспечить себе алиби через СМС

27.01.2017 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 янв – Sputnik. Мужчина, который подозревается в убийстве своей бывшей 28-летней жены, хотел обеспечить себе алиби, отправив себе с ее телефона СМС, сообщила Sputnik в пятницу официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Убийство женщины в Кобрине: муж пытался обеспечить себе алиби через СМС
© Sputnik/ Виктор Толочко
СК опубликовал видео с места обнаружения под Кобрином убитой женщины

Убийство было совершено 3 ноября 2016 года: в квартире в Кобрине 30-летний мужчина задушил бывшую супругу, затем на машине отвез ее тело в лес у деревни Леликово, где живут его родители. 

"По возвращении домой муж с мобильного телефона женщины отправил себе смс-сообщение. В тексте было указано, что она уходит к другому и просит ее не искать", – сказала Дранькова.

По ее словам, супруги были официально разведены, но жили вместе, воспитывали троих малолетних детей. В УСК уточнили, что за два дня до произошедшего женщина заявила мужчине, что намерена с ним разойтись окончательно. 

О пропаже женщины 4 ноября 2016 года в милицию сообщила ее 58-летняя мать. "Зять изначально причастность к исчезновению супруги отрицал, позже он признался в содеянном при проведении дополнительного опроса", – рассказала собеседница Sputnik.

Известно, что мужчина работал плотником в РФ, специалисты-психиатры при проведении экспертизы пришли к выводу, что он осознавал противоправный характер своих действий. В настоящее время житель Кобрина находится под стражей, уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина работал плотником в РФ, специалисты-психиатры при проведении экспертизы пришли к выводу, что он осознавал противоправный характер своих действий.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Разыскиваемый милицией блогер из Гомеля создал новый канал на YouTube
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика