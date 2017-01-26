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ДТП под Слуцком: водителя МАЗа задавило бетонными плитами
27.01.2017 14:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Водитель грузового автомобиля погиб в результате столкновения двух грузовиков в Слуцком районе, сообщили очевидцы ДТП в группе "
Авария произошла около 08:10 на автодороге Слуцк – Погост. По предварительной информации, один из грузовиков выехал на полосу встречного движения.
Как сообщают очевидцы, МАЗ врезался в другой большегрузный автомобиль той же марки, груженый железобетонными плитами. От удара водителя первого автомобиля выбросило через лобовое стекло, а второго завалило в кабине плитами.
От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
Сообщается, что после столкновения один из МАЗов загорелся, но огонь оперативно потушили очевидцы аварии.
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После столкновения один из МАЗов загорелся, но огонь оперативно потушили очевидцы аварии.
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