МИНСК, 27 янв – Sputnik. Водитель грузового автомобиля погиб в результате столкновения двух грузовиков в Слуцком районе, сообщили очевидцы ДТП в группе " Солигорские автолюбители ".

Авария произошла около 08:10 на автодороге Слуцк – Погост. По предварительной информации, один из грузовиков выехал на полосу встречного движения.

Как сообщают очевидцы, МАЗ врезался в другой большегрузный автомобиль той же марки, груженый железобетонными плитами. От удара водителя первого автомобиля выбросило через лобовое стекло, а второго завалило в кабине плитами.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Сообщается, что после столкновения один из МАЗов загорелся, но огонь оперативно потушили очевидцы аварии.