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Citroen сбил ученицу 3-го класса под Молодечно, девочка в больнице

27.01.2017 16:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Ученица третьего класса одной из школ Молодечно была доставлена в больницу после ДТП в Молодечненском районе – девочку на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль, сообщил ресурс "Край" со ссылкой на ОГАИ Молодечненского РОВД.

Citroen сбил ученицу 3-го класса под Молодечно, девочка в больнице
© Sputnik/ Андрей Диченко
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ДТП произошло накануне в 18:30 на улице Молодечненской в деревне Тюрли, ребенок был обозначен световозвращающим элементом.

По информации инспекции, автомобиль Citroen Berlingo, за рулем которого находился 47-летний житель районного центра, совершил наезд на ребенка, когда девочка переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушибы и была госпитализирована в хирургическое отделение детской городской больницы Молодечно.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту ДТП проводит проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
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В настоящее время ребенок находится в хирургическом отделении городской больницы, ГАИ проводит по факту аварии проверку.

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