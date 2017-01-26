﻿ Жителю Бреста, который сдал квартиру чеченцам-нелегалам, грозит до 460 рублей штрафа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Жителю Бреста, который сдал квартиру чеченцам-нелегалам, грозит до 460 рублей штрафа

27.01.2017 16:41 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На индивидуального предпринимателя из Бреста, который сдавал жилье чеченцам-нелегалам, составили протокол за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан.

25 января на железнодорожном вокзале в Бресте пограничники выявили гражданина России, чеченской национальности, который попадает под профиль риска как лицо, возможно разыскиваемое российскими правоохранительными органами.

В квартире, где он проживал, обнаружили еще двоих его соотечественников. Все находились на территории Беларуси свыше 5 месяцев без регистрации, сообщили в пресс-службе Брестской погрангруппы.

На задержанных составили протоколы по ч.1 ст. 23.55 КоАП (нарушение правил пребывания) и передали сотрудникам милиции для проведения дальнейшего разбирательства.

Жителя Бреста, который сдавал нарушителям жилье, также привлекли к ответственности. В соответствии с ч. 2 ст. 23.55 КоАП непринятие индивидуальным предпринимателем, принимающего иностранных гражданин, установленных мер по их своевременной регистрации влечет до 20 базовых величин штрафа.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприниматель виноват в том, что не убедился в наличии у иностранных гостей регистрации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинске пропали без вести двое подростков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика