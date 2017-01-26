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Жителю Бреста, который сдал квартиру чеченцам-нелегалам, грозит до 460 рублей штрафа
На индивидуального предпринимателя из Бреста, который сдавал жилье чеченцам-нелегалам, составили протокол за нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан.
25 января на железнодорожном вокзале в Бресте пограничники выявили гражданина России, чеченской национальности, который попадает под профиль риска как лицо, возможно разыскиваемое российскими правоохранительными органами.
В квартире, где он проживал, обнаружили еще двоих его соотечественников. Все находились на территории Беларуси свыше 5 месяцев без регистрации, сообщили в пресс-службе Брестской погрангруппы.
На задержанных составили протоколы по ч.1 ст. 23.55 КоАП (нарушение правил пребывания) и передали сотрудникам милиции для проведения дальнейшего разбирательства.
Жителя Бреста, который сдавал нарушителям жилье, также привлекли к ответственности. В соответствии с ч. 2 ст. 23.55 КоАП непринятие индивидуальным предпринимателем, принимающего иностранных гражданин, установленных мер по их своевременной регистрации влечет до 20 базовых величин штрафа.
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Предприниматель виноват в том, что не убедился в наличии у иностранных гостей регистрации.
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