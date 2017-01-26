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Белоруса на краденой фуре задержали в Польше
27.01.2017 17:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Польские пограничники задержали в международном пункте пропуска "Тересполь" гражданина Беларуси на ворованном большегрузном автомобиле, сообщила Пограничная служба Польши (ПСП).
© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Транспортное средство Iveco Stralis было остановлено в пункте пропуска 26 января, фура ехала на территорию Беларуси.
"Во время прохождения пограничного контроля сотрудники управления установили, что транспортное средство разыскивается как угнанное в Испании", – сказали в ПСП.
По информации польских пограничников, стоимость фуры Iveco Stralis оценивается в 250 тысяч злотых (более 60 тысяч долларов США).
Сообщается, что находившийся за рулем автомобиля 47-летний гражданин Беларуси задержан до выяснения обстоятельств.
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По информации польских пограничников, стоимость фуры Iveco Stralis оценивается в 250 тысяч злотых - более 60 тысяч долларов США.
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