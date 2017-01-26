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Белоруса на краденой фуре задержали в Польше

27.01.2017 17:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Польские пограничники задержали в международном пункте пропуска "Тересполь" гражданина Беларуси на ворованном большегрузном автомобиле, сообщила Пограничная служба Польши (ПСП).

Белоруса на краденой фуре задержали в Польше
© Фото: Podlaski Oddział Straży Granicznej
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Транспортное средство Iveco Stralis было остановлено в пункте пропуска 26 января, фура ехала на территорию Беларуси.

"Во время прохождения пограничного контроля сотрудники управления установили, что транспортное средство разыскивается как угнанное в Испании", – сказали в ПСП.

По информации польских пограничников, стоимость фуры Iveco Stralis оценивается в 250 тысяч злотых (более 60 тысяч долларов США).

Сообщается, что находившийся за рулем автомобиля 47-летний гражданин Беларуси задержан до выяснения обстоятельств. 

 
Теги: Минск
 
 
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По информации польских пограничников, стоимость фуры Iveco Stralis оценивается в 250 тысяч злотых - более 60 тысяч долларов США.

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