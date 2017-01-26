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В Чили продолжают бушевать самые сильные в истории страны пожары
В Чили не утихают сильные лесные пожары, самые масштабные за всю историю страны. От огня пострадали почти 200 тысяч квадратных километров лесов.
Местные власти сообщают о полном уничтожении небольшого городка Санта-Ольга. Около четырех тысяч его жителей остались без крова.
В страну продолжает прибывать международная помощь. Несколько государств прислали отряды спасателей и технику.
Россия прислала пожарный самолет Ил-76, который называют «водяным бомбардировщиком» за способность точечно сбросить на очаг пожара сразу 42 тонны воды.
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В страну продолжает прибывать международная помощь. Несколько государств прислали отряды спасателей и технику.
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