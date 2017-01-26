В Чили не утихают сильные лесные пожары, самые масштабные за всю историю страны. От огня пострадали почти 200 тысяч квадратных километров лесов.





Местные власти сообщают о полном уничтожении небольшого городка Санта-Ольга. Около четырех тысяч его жителей остались без крова.

В страну продолжает прибывать международная помощь. Несколько государств прислали отряды спасателей и технику.

Россия прислала пожарный самолет Ил-76, который называют «водяным бомбардировщиком» за способность точечно сбросить на очаг пожара сразу 42 тонны воды.



Пожарные пытаются остановить огонь в Санта-Ольга — наихудший лесной пожар в современной истории Чили. Стихия бушует в центральных и южных регионах страны. 26 января 2017 года



Люди ищут пригодные к использованию вещи среди обломков сгоревшего дома в городе Санта-Ольга



Огонь поглощает деревья во время наихудших лесных пожаров за историю страны



Мужчина идет мимо сгоревших автомобилей в Санта-Ольга



Женщина с детьми осматривает то, что осталось от дома



Местная жительница посреди пепелища в Санта-Ольга