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В Чили продолжают бушевать самые сильные в истории страны пожары

27.01.2017 17:19 — ЧП | Tut.by  
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В Чили не утихают сильные лесные пожары, самые масштабные за всю историю страны. От огня пострадали почти 200 тысяч квадратных километров лесов.


Местные власти сообщают о полном уничтожении небольшого городка Санта-Ольга. Около четырех тысяч его жителей остались без крова.

В страну продолжает прибывать международная помощь. Несколько государств прислали отряды спасателей и технику.

Россия прислала пожарный самолет Ил-76, который называют «водяным бомбардировщиком» за способность точечно сбросить на очаг пожара сразу 42 тонны воды.


Пожарные пытаются остановить огонь в Санта-Ольга — наихудший лесной пожар в современной истории Чили. Стихия бушует в центральных и южных регионах страны. 26 января 2017 года

Люди ищут пригодные к использованию вещи среди обломков сгоревшего дома в городе Санта-Ольга

Огонь поглощает деревья во время наихудших лесных пожаров за историю страны

Мужчина идет мимо сгоревших автомобилей в Санта-Ольга

Женщина с детьми осматривает то, что осталось от дома

Местная жительница посреди пепелища в Санта-Ольга
 
 
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В страну продолжает прибывать международная помощь. Несколько государств прислали отряды спасателей и технику.

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