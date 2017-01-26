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КГБ обнародовал "список Кныровича"

27.01.2017 18:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси обнародовал список лиц, задержанных по делу белорусского бизнесмена, учредителя компании группы "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича – среди них не только сотрудники компании бизнесмена, но и ряд руководителей госпредприятий.

КГБ обнародовал "список Кныровича"
© Фото: страница Александра Кныровича в Facebook
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О задержании Кныровича стало известно накануне, позже президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по данному вопросу, процитировав персонажа кинофильма "Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова – "вор должен сидеть в тюрьме" 

"24-26 января с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тысяч рублей за содействие в продвижении продукции ООО "СарматТермо-Инжиниринг" задержаны руководители и должностные лица государственных организаций", – сообщили в КГБ.

В списке, который был обнародован комитетом, находятся:

  • А. Жур (ГУПП "Березовское ЖКХ")
  • А. Клец (РУП "Брестэнерго")
  • И. Стишенок (КПУП "Гомельоблтеплосети")
  • М. Авдейчук и Н. Данилович (УПТК КУП "Брестжилстрой")
  • брокер А. Колтунов (директор ООО "Аншанс Плюс"), представлявший на бирже интересы КПУП "Гомельоблтеплосеть" и РУП "Свислочское ЖКХ"

Среди задержанных в "СарматТермо-Инжиниринг" заместители Кныровича — Е. Поповский (по коммерческим вопросам) и И. Максимов (по финансам и экономике), а также соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская. 

В отношении всех задержанных возбуждены дела по различным статьям Уголовного кодекса, в том числе уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, дача взятки, получение взятки.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении всех задержанных возбуждены дела по различным статьям Уголовного кодекса, в том числе уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, дача взятки, получение...

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