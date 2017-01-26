МИНСК, 27 янв – Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси обнародовал список лиц, задержанных по делу белорусского бизнесмена, учредителя компании группы "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича – среди них не только сотрудники компании бизнесмена, но и ряд руководителей госпредприятий.

О задержании Кныровича стало известно накануне , позже президент Беларуси Александр Лукашенко высказался по данному вопросу, процитировав персонажа кинофильма "Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова – "вор должен сидеть в тюрьме"

"24-26 января с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тысяч рублей за содействие в продвижении продукции ООО "СарматТермо-Инжиниринг" задержаны руководители и должностные лица государственных организаций", – сообщили в КГБ.

В списке, который был обнародован комитетом, находятся:

А. Жур (ГУПП "Березовское ЖКХ")

А. Клец (РУП "Брестэнерго")

И. Стишенок (КПУП "Гомельоблтеплосети")

М. Авдейчук и Н. Данилович (УПТК КУП "Брестжилстрой")

брокер А. Колтунов (директор ООО "Аншанс Плюс"), представлявший на бирже интересы КПУП "Гомельоблтеплосеть" и РУП "Свислочское ЖКХ"

Среди задержанных в "СарматТермо-Инжиниринг" заместители Кныровича — Е. Поповский (по коммерческим вопросам) и И. Максимов (по финансам и экономике), а также соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская.

В отношении всех задержанных возбуждены дела по различным статьям Уголовного кодекса, в том числе уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, дача взятки, получение взятки.