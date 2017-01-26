﻿ В Бресте россиянин получил 9 лет за контрабанду кокаина. 21.by
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В Бресте россиянин получил 9 лет за контрабанду кокаина

27.01.2017 19:08 — ЧП | Tut.by  
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27 января вступил в силу приговор 53-летнему гражданину России, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков и контрабанде.

Мужчина ехал в качестве пассажира из Германии на автомобиле Renault. В пункте пропуска «Брест» у него обнаружили два свертка с кокаином общим весом 55,67 грамма.

Россиянина задержали и возбудили уголовное дело.

«24 ноября суд Московского района Бреста признал мужчину виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке особо опасных наркотических средств в крупном размере (по ч.3 ст. 328 УК) и незаконном перемещении через границу особо опасных наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 328−1 УК) и приговорил к девяти годам колонии усиленного режима», — сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Юлия Лебедева.

Мужчина свою вину признал частично и настаивал на том, что не имел цели сбыта. 27 января судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила приговор в части назначенного наказания без изменений.

 
Теги: Брест
 
 
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В суде мужчина настаивал, что вез кокаин для себя.

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