МИНСК, 27 янв – Sputnik. Прокуратура Мозырского района возбудила в отношении главного бухгалтера ГУО "Мозырский детский дом" уголовное дело – женщина подозревается в присвоении более 20 тысяч рублей, сообщила прокуратура Гомельской области.

Дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) завели после проверки детдома прокуратурой и КГК.

"Она подозревается в том, что, работая в должности главного бухгалтера детского дома, желая завладеть средствами учреждения, внесла недостоверные сведения в списки ведомостей на перечисление денег средств на свое имя в виде заработной платы, премий, авансов", – сказали в прокуратуре.

Там также сообщили, что всего, по предварительным данным, главбух с апреля 2014 года по октябрь 2016-го похитила более 20 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Мозырский райотдел Следственного комитета для предварительного расследования.