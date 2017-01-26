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Ничего святого: главбух украла у Мозырского детдома $10 тыс.

27.01.2017 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 янв – Sputnik. Прокуратура Мозырского района возбудила в отношении главного бухгалтера ГУО "Мозырский детский дом" уголовное дело – женщина подозревается в присвоении более 20 тысяч рублей, сообщила прокуратура Гомельской области.

Ничего святого: главбух украла у Мозырского детдома тыс.
© Sputnik/
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Дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) завели после проверки детдома прокуратурой и КГК.

"Она подозревается в том, что, работая в должности главного бухгалтера детского дома, желая завладеть средствами учреждения, внесла недостоверные сведения в списки ведомостей на перечисление денег средств на свое имя в виде заработной платы, премий, авансов", – сказали в прокуратуре. 

Там также сообщили, что всего, по предварительным данным, главбух с апреля 2014 года по октябрь 2016-го похитила более 20 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Мозырский райотдел Следственного комитета для предварительного расследования.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время уголовное дело направлено в Мозырский райотдел Следственного комитета для предварительного расследования.

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