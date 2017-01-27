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Махинаторы из Могилева: дело из 124 томов и почти $2 млн ущерба
27.01.2017 20:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 янв – Sputnik. Преступная группа предпринимателей из Могилева нанесла стране ущерб в размере 3,6 миллиона рублей, материалы уголовного дела в отношении махинаторов – всего 124 тома – переданы в прокуратуру для направления в суд, сообщил Комитет государственного контроля Беларуси в пятницу.
© Sputnik Константин Чалабов
Преступная группа была организована 30-летним могилевчанином и действовала два с половиной года, в махинации были вовлечены коммерческие предприятия областного центра – ООО "Завод технических конструкций "ТКБел", ЧТПУП "Люкс кровля", ЗАО "Белпромпласт", ООО "ТКМТорг", ООО "Смарткомпани", ООО "Р.Т.С.-Финанс", все они использовались для обналичивания денежных средств.
"Возглавляемые злоумышленниками организации получали кредиты в банках, для чего создавалась видимость финансового благополучия заемщиков. После получения кредитов деньги обналичивались через членов группы, которые были зарегистрированы в качестве ИП", – сказали в КГК.
В комитете также уточнили, что непогашенная задолженность по этим кредитам превысила 500 тысяч долларов.
Кроме того, "предприниматели" белорусским переработчикам под видом сухого обезжиренного молока поставляли из России дешевую сыворотку, а для легализации товара ярлыки на мешках менялись.
В ходе предварительного следствия было доказано 27 эпизодов преступной деятельности, сейчас четверо обвиняемых находятся под стражей. Общий ущерб, причиненный государству, оценивается в 3,6 миллиона рублей.
По данным КГК, уголовное дело состоит из 124 томов, сейчас оно направлено прокурору для передачи в суд.
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Группа действовала в областном центре два с половиной года, за это время "предприниматели" успели взять в банках 500 тысяч долларов США.
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