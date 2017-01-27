МИНСК, 28 янв — Sputnik. Грузовик из свадебного кортежа свалился с моста в реку на Мадагаскаре, по меньшей мере 45 человек погибли, еще 24 ранены после того, как передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Сорок пять человек, в том числе девять детей, 27 женщин и девять мужчин погибли на месте, в то время как еще 24 человека получили ранения во время инцидента", — сообщил мэр города Анджозоробе, рядом с которым произошел инцидент.

Грузовик перевозил порядка 70 родственников молодоженов, которые также находились в нем. Причина происшествия пока неизвестна.