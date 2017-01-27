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Грузовик упал с моста в реку на Мадагаскаре: более 45 человек погибли
28.01.2017 19:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Грузовик из свадебного кортежа свалился с моста в реку на Мадагаскаре, по меньшей мере 45 человек погибли, еще 24 ранены после того, как передает
"Сорок пять человек, в том числе девять детей, 27 женщин и девять мужчин погибли на месте, в то время как еще 24 человека получили ранения во время инцидента", — сообщил мэр города Анджозоробе, рядом с которым произошел инцидент.
Грузовик перевозил порядка 70 родственников молодоженов, которые также находились в нем. Причина происшествия пока неизвестна.
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Грузовик, который перевозил гостей свадьбы, сорвался с моста в реку на Мадагаскаре – погибло по меньшей мере 45 человек.
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