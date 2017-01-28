МИНСК, 29 янв — Sputnik. По делу Александра Кныровича задержаны и помещены в СИЗО 11 человек, включая самого бизнесмена, сообщили Sputnik в Комитете госбезопасности Беларуси.

Задержание руководителя компании "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича стало самым обсуждаемым на минувшей неделе. Известный бизнесмен и блогер был вызван на допрос в ДФР и перестал выходить на связь. Позже появилось официальное сообщение о его задержании. Затем КГБ Беларуси сообщил, что в рамках расследования дела о коррупции в системе ЖКХ вместе с Кныровичем в СИЗО оказались и еще 10 человек.

Взяты с поличным

В течение трех суток, по информации пресс-службы КГБ, с поличным при получении очередных взяток на общую сумму более 20 тысяч рублей за содействие в продвижении продукции ООО "СарматТермо-Инжиниринг" задержаны руководители и должностные лица государственных организаций:

А. Жур (ГУПП "Березовское ЖКХ"),

А. Клец (РУП "Брестэнерго"),

И. Стишенок (КПУП "Гомельоблтеплосети"),

М. Авдейчук и Н. Данилович (УПТК КУП "Брестжилстрой").

Одновременно задержан брокер А. Колтунов (директор ООО "Аншанс Плюс"), представлявший на бирже интересы КПУП "Гомельоблтеплосеть" и РУП "Свислочское ЖКХ".

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 430 ("получение взятки") УК Республики Беларусь, уточнили в пресс-службе КГБ.

Заместители А. Кныровича по коммерческим вопросам Е. Поповский и по финансам и экономике И. Максимов, организовывавшие передачу денег, привлечены по ст. 431 ("дача взятки") УК Республики Беларусь.

С учетом полученных материалов об уклонении ООО «СарматТермо-Инжиниринг» от уплаты налогов на сумму не менее 2,8 миллиона рублей 25 января 2017 года задержаны директор (учредитель) ООО А. Кнырович, его заместители И. Максимов и Е. Поповский, соучредитель фирмы В. Дашкевич, ведущий экономист А. Кусков и ведущий специалист по ВЭД Н. Козловская. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 243 ("уклонение от уплаты сумм налогов, сборов") УК Республики Беларусь.

При проведении неотложных следственных действий изъята так называемыя черная бухгалтерия ООО с информацией о "договорных" сделках, печати, бланки и документация подконтрольных Кныровичу фирм.

Вину признали, но прощения не будет

В комитете государственной безопасности подчеркивают, что задержанные и помещенные под стражу по делу о коррупционных поставках продукции для государственных нужд по завышенной стоимости 11 человек свою вину признали.

Как рассказал в беседе с представителями местной власти президент Беларуси речь идет не только о признании вины, но и намерении задержанных возместить ущерб, причиненный государству.

"Самое главное, он (Кнырович — Sputnik) же сейчас плачется о помиловании, готов возмещать ущерб, признав свою вину", — констатировал глава государства.

При этом он особо подчеркнул, что снисхождения к жуликам никакого не будет.

"Вор должен сидеть в тюрьме — вот такую резолюцию я наложил на доклад председателя Комитета госбезопасности (по делу Кныровича — Sputnik). Все, кто к этому причастен, будут сидеть", — подчеркнул Александр Лукашенко.