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Неизвестные расстреляли людей в мечети в Канаде
30.01.2017 08:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Люди в масках и с криками "Аллах Акбар" открыли огонь по людям в мечети в канадском городе Квебек, сообщает Sputnik International.
Нападение произошло 29 января во время вечерней молитвы. В какой-то момент в мечеть ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В здании находилось порядка 40 человек. По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу.
В результате нападения, согласно информации СМИ, погибли пять человек, о количестве пострадавших не сообщается.
"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", — написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.
Вместе с тем премьер-министр провинции Квебек Филипп Куйяр назвал атаку на мечеть терактом. "После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека", — говорится в сообщении премьера провинции в Twitter.
Полиция уже сообщила о задержании двоих подозреваемых, однако очевидцы говорят, что стрелявших было трое. По данным правоохранителей, ситуация в мечети взята под контроль, люди эвакуированы. "Ситуация под контролем, помещения находятся в безопасности, работники эвакуированы. Расследование продолжается", — говорится в сообщении полиции в Twitter.
Район ЧП оцеплен стражами порядка.
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Канадские власти назвали нападение на мечеть террористическим актом; полиция сообщила о задержании двоих подозреваемых.
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