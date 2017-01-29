﻿﻿ Неизвестные расстреляли людей в мечети в Канаде. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Неизвестные расстреляли людей в мечети в Канаде

30.01.2017 08:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Люди в масках и с криками "Аллах Акбар" открыли огонь по людям в мечети в канадском городе Квебек, сообщает Sputnik International.

Нападение произошло 29 января во время вечерней молитвы. В какой-то момент в мечеть ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В здании находилось порядка 40 человек. По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу.

В результате нападения, согласно информации СМИ, погибли пять человек, о количестве пострадавших не сообщается.

"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", — написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.

Вместе с тем премьер-министр провинции Квебек Филипп Куйяр назвал атаку на мечеть терактом. "После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека", — говорится в сообщении премьера провинции в Twitter.

Полиция уже сообщила о задержании двоих подозреваемых, однако очевидцы говорят, что стрелявших было трое. По данным правоохранителей, ситуация в мечети взята под контроль, люди эвакуированы. "Ситуация под контролем, помещения находятся в безопасности, работники эвакуированы. Расследование продолжается", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Район ЧП оцеплен стражами порядка. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадские власти назвали нападение на мечеть террористическим актом; полиция сообщила о задержании двоих подозреваемых.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Список Кныровича: КГБ назвал фамилии задержанных вместе с бизнесменом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика