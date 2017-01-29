МИНСК, 30 янв — Sputnik. Люди в масках и с криками "Аллах Акбар" открыли огонь по людям в мечети в канадском городе Квебек, сообщает Sputnik International.

Нападение произошло 29 января во время вечерней молитвы. В какой-то момент в мечеть ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В здании находилось порядка 40 человек. По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу.

В результате нападения, согласно информации СМИ, погибли пять человек, о количестве пострадавших не сообщается.

"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", — написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 30 января 2017 г.

Вместе с тем премьер-министр провинции Квебек Филипп Куйяр назвал атаку на мечеть терактом. "После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека", — говорится в сообщении премьера провинции в Twitter.

À la suite de cet acte terroriste, j'ai demandé à l' #assnat de mettre en berne notre drapeau du #Québec . #tousunis — Philippe Couillard (@phcouillard) 30 января 2017 г.

Полиция уже сообщила о задержании двоих подозреваемых, однако очевидцы говорят, что стрелявших было трое. По данным правоохранителей, ситуация в мечети взята под контроль, люди эвакуированы. "Ситуация под контролем, помещения находятся в безопасности, работники эвакуированы. Расследование продолжается", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Район ЧП оцеплен стражами порядка.