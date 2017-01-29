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Умерла школьница, попавшая в ДТП под Гродно

30.01.2017 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Ученица третьего класса, которая получила травмы в дорожно-транспортном происшествии под Гродно, умерла в больнице, сообщили в МВД.

В деревне Озеры Гродненского района 16 января в 07:40 местный житель на "Ауди" совершил наезд на ученицу третьего класса.

"Девочка от полученных телесных повреждений 29 января в больнице умерла", — сообщили Sputnik в понедельник в министерстве внутренних дел Беларуси.

Школьница, когда пересекала проезжую часть, была обозначена световозвращающими элементами.

Ранее Sputnik со ссылкой ан УГАИ Гродненской облисполкома сообщал, что ребенок прежде чем пересечь проезжую часть не посмотрел по сторонам, а водитель машины не успел среагировать на внезапно выбежавшую на дорогу девочку. По информации ГАИ, бригада скорой медицинской помощи доставила девочку в реанимацию. Медики оценили состояние пострадавшей как очень тяжелое.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Полмесяца врачи боролись за жизнь девочки, которая пострадала в ДТП в деревне Озерцы.

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