﻿ В Добрушском районе мужчина провалился в колодец, просидел в ледяной воде семь часов и выжил. 21.by
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В Добрушском районе мужчина провалился в колодец, просидел в ледяной воде семь часов и выжил

30.01.2017 10:11 — ЧП | Tut.by  
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В поселке Рассвет Добрушского района мужчина провалился в колодец. Вызвалили сельчанина из ледяного плена только спустя 7 часов. К счастью, все закончилось благополучно, передает телерадиокомпания «Гомель».


Около 7 часов утра местный житель вышел за водой, но не удержался на ногах и упал в пятиметровый колодец. Самостоятельная выбраться оттуда мужчина не смог, крики о помощи никто не услышал и лишь в обед пенсионера обнаружил сын. В общей сложности в ледяной воде мужчина провел семь часов. Но, к удивлению врачей, на состояние здоровья сельчанина этот инцидент никак не повлиял.

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Врачи называют это случай уникальным — кроме общего переохлаждения организма, никакого другого ущерба для здоровья сельчанин не получил. При этом температура воздуха в этот день была -10ºС, а вода в колодце всего +4ºС.

 
Теги: Гомель
 
 
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Около 7 часов утра местный житель вышел за водой, но не удержался на ногах и упал в пятиметровый колодец. Самостоятельная выбраться оттуда мужчина не смог, крики о...

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