|
В Добрушском районе мужчина провалился в колодец, просидел в ледяной воде семь часов и выжил
В поселке Рассвет Добрушского района мужчина провалился в колодец. Вызвалили сельчанина из ледяного плена только спустя 7 часов. К счастью, все закончилось благополучно,
Около 7 часов утра местный житель вышел за водой, но не удержался на ногах и упал в пятиметровый колодец. Самостоятельная выбраться оттуда мужчина не смог, крики о помощи никто не услышал и лишь в обед пенсионера обнаружил сын. В общей сложности в ледяной воде мужчина провел семь часов. Но, к удивлению врачей, на состояние здоровья сельчанина этот инцидент никак не повлиял.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Врачи называют это случай уникальным — кроме общего переохлаждения организма, никакого другого ущерба для здоровья сельчанин не получил. При этом температура воздуха в этот день была -10ºС, а вода в колодце всего +4ºС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 7 часов утра местный житель вышел за водой, но не удержался на ногах и упал в пятиметровый колодец. Самостоятельная выбраться оттуда мужчина не смог, крики о...
|
Архив (ЧП)
Комментарии