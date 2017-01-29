МИНСК, 30 янв — Sputnik. Брестские спасатели обнаружили в мусоровозе радиоактивный одноразовый подгузник, излучение которого превышало норму в 37,5 раз, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Инцидент произошел к конце прошлой недели, 27 января. Сотрудники мусороперерабатывающего завода сообщили в МЧС о превышении фона ионизирующего излучения в автомобиле, проехавшем через контрольную рампу.

"Прибывшие к месту вызова спасатели выявили превышение радиационного фона (2,5 мкзВ/ч) в задней части кузова автомобиля", — рассказали в МЧС.

Мусоровоз отогнали на отдельную стоянку и оцепили его. "При сортировке (мусора) обнаружен пакет с предметом (одноразовый подгузник), превышающим радиационный фон. Показания прибора вблизи пакета с предметом составили 7,5 мкЗв/ч (превышение нормы в 37,5 раз)", — проинформировали собеседники агентства.

По информации МЧС, мощность на расстоянии 1,5 м не превышала фоновых значений для данной местности.

Специалисты провели предварительный анализ находящегося в подгузнике вещества. "Это йод-131. Период полураспада составляет восемь суток, через 48 суток установятся допустимые фоновые значения)", — добавили в МЧС.

Предмет изъят спасателями и помещен в металлический ящик до дальнейшей утилизации.