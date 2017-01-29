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"Стекольный король" Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы
30.01.2017 11:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска приговорил одного из владельцев ОАО "Мотовело" и председателя наблюдательного совета стеклозавода "Елизово" Александра Муравьева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.
Суд признал Муравьева виновным по всем статьям предъявленного обвинения.
(последует)
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