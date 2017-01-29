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"Стекольный король" Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы

30.01.2017 11:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска приговорил одного из владельцев ОАО "Мотовело" и председателя наблюдательного совета стеклозавода "Елизово" Александра Муравьева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда. 

Суд признал Муравьева виновным по всем статьям предъявленного обвинения.     

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Двум другим подельниками "стельного короля" - бывшей замдиректора "Мотовело" и стеклозавода "Елизово" Татьяне Луковец и экс-руководителю ОАО "Мотовело" Казимиру ...

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