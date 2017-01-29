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Трех оршанцев будут судить за драку в ответ на резкое замечание женщины

30.01.2017 11:55 — ЧП | Tut.by  
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Трое 29-летних жителей Орши предстанут перед судом за то, что в ответ на резкое замечание женщины пустили в ход кулаки, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры области Валерий Степанов.

Инцидент произошел 1 января прошлого года. Жительница Орши предпенсионного возраста возвращалась домой вместе с гражданским мужем. На площадке подъезда они столкнулись с группой молодых людей, которые пришли в гости к одному из жильцов.

«Женщина сделала мужчинам резкое замечание. Вероятно из-за того, что они были немного пьяны, а также накурили возле ее квартиры. Получила такой же резкий ответ. Началась перепалка, закончившаяся дракой. Пострадали обе стороны: у женщины и вступившегося за нее сожителя зафиксировали легкие травмы, повлекшие временное расстройство здоровья, небольшие травмы получил и один из нападавших. Конфликт, по сути, произошел на основе личных неприязненных отношений. Но прокуратура высказалась четко: даже если замечания женщины оскорбили мужчин, применять силу они не имели права и должны нести за это ответственность», — подчеркнул Валерий Степанов.

Изначально по этому факту было отказано в возбуждении уголовного дела. Затем оно прекращалось, но было возобновлено. Сейчас, по результатам изучения всех материалов, прокуратура дала указание следователям направить дело в суд. В хулиганстве обвиняются все трое мужчин.

 
 
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Женщина сделала мужчинам резкое замечание. Вероятно, из-за того, что они были немного пьяны, а также накурили возле ее квартиры. Получила такой же резкий ответ....

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