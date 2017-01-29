﻿ На мусороперерабатывающем заводе в Бресте нашли радиоактивный подгузник. 21.by
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На мусороперерабатывающем заводе в Бресте нашли радиоактивный подгузник

30.01.2017 11:47 — ЧП | Tut.by  
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В минувшую пятницу, 27 января, работники мусороперерабатывающего завода в Бресте сообщили о превышении ионизирующего излучения в автомобиле, который приехал на разгрузку. Оказалось, что всему виной был одноразовый подгузник, куда непонятным образом попал радиоактивный йод. Подробности сообщает Управление МЧС по Брестской области.


Работники завода обратились к специалистам, когда на проезжающий грузовик сработала контрольная рампа. Прибывшие спасатели выявили превышение фона в задней части кузова.

Машину отогнали на стоянку, оцепили место в радиусе 20 метров и начали сортировать мусор. Так нашли пакет с одноразовым подгузником — приборы зафиксировали превышение нормы ионизирующего излучения в 37 раз.


Предварительный анализ вещества показал, что это йод-131. Период его полураспада составляет 8 суток, поэтому через 48 суток установятся допустимые фоновые значения.

Предмет изъят спасателями и помещен в металлический ящик до дальнейшей утилизации.

 
Теги: Брест
 
 
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Приборы зафиксировали превышение нормы ионизирующего излучения в 37 раз.

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