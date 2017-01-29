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Из-за порыва водопровода в Логойске 700 домов остались без воды
30.01.2017 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел в Логойске в воскресенье днем, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Сообщение об аварии поступило в воскресенье днем.
"Из-за произошедшего порыва трубопровода 48 многоквартирных и 658 частных домов перестали получать холодную воду. Проблема была решена примерно через четыре часа, водоснабжение было восстановлено", — отметили в МЧС.
© Sputnik/
Жители Логойска обсуждают отсутствие воды в соцсетях
Там отметили, что во время отсутствия холодной воды жителям райцентра воду доставляли автомобилями.
Между тем, в понедельник утром некоторые жители Логойска пишут в соцсетях о том, что "холодную воду восстановили, а про горячую забыли".
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Авария произошла днем в воскресенье, сейчас она ликвидирована, подача холодной воды в частные и многоквартирные дома восстановлена.
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