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Из-за порыва водопровода в Логойске 700 домов остались без воды

30.01.2017 12:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел в Логойске в воскресенье днем, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Сообщение об аварии поступило в воскресенье днем.

"Из-за произошедшего порыва трубопровода 48 многоквартирных и 658 частных домов перестали получать холодную воду. Проблема была решена примерно через четыре часа, водоснабжение было восстановлено", — отметили в МЧС.

Из-за порыва водопровода в Логойске 700 домов остались без воды
© Sputnik/
Жители Логойска обсуждают отсутствие воды в соцсетях

Там отметили, что во время отсутствия холодной воды жителям райцентра воду доставляли автомобилями.

Между тем, в понедельник утром некоторые жители Логойска пишут в соцсетях о том, что "холодную воду восстановили, а про горячую забыли".

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла днем в воскресенье, сейчас она ликвидирована, подача холодной воды в частные и многоквартирные дома восстановлена.

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