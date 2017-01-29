МИНСК, 30 янв — Sputnik. Прорыв трубопровода холодного водоснабжения произошел в Логойске в воскресенье днем, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Сообщение об аварии поступило в воскресенье днем.

"Из-за произошедшего порыва трубопровода 48 многоквартирных и 658 частных домов перестали получать холодную воду. Проблема была решена примерно через четыре часа, водоснабжение было восстановлено", — отметили в МЧС.



© Sputnik/ Жители Логойска обсуждают отсутствие воды в соцсетях

Там отметили, что во время отсутствия холодной воды жителям райцентра воду доставляли автомобилями.

Между тем, в понедельник утром некоторые жители Логойска пишут в соцсетях о том, что "холодную воду восстановили, а про горячую забыли".