МИНСК, 30 янв – Sputnik. Деятельность международного преступного синдиката, который при помощи хакерских атак получал доступ к содержимому банкоматов на территории Европы и Азии, пресечена при участии Следственного комитета Беларуси.



© Sputnik Максим Богодвид Троих российских хакеров-вымогателей будут судить в Беларуси

"Способы совершения преступления были достаточно сложны и включали в себя использование ряда хакерских программ, вредоносного ПО и мошеннических методов. Ущерб, нанесенный банкам, составил порядка 3 миллионов евро", – рассказали Sputnik в понедельник в СК.

Расследования по делу проводились с начала 2016 года. В результате были арестованы пять человек. Один участник группы был задержан Румынской национальной полицией, трое – Бюро уголовных расследований Тайваня (впоследствии они были осуждены на пять лет лишения свободы), еще один – Следственным комитетом Беларуси.

Члены организованной преступной группы являются гражданами ряда стран Европы, большинство из них – граждане нескольких стран, что позволяло им легко перемещаться по миру и совершать преступления.

Масштабная операция проводилась правоохранительными органами стран Европы и Азии при поддержке Европейского центра борьбы с киберпреступностью Европола.

Европейский центр борьбы с киберпреступностью Европола, предоставляя аналитическую поддержку и занимался организацией оперативных совещаний в Европе и Азии, а также анализировал изъятые данные и оборудование.

В некоторых случаях часть украденных обналиченных денег была частично возвращена, подчеркнули в СК.