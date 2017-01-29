МИНСК, 30 янв — Sputnik. Факты нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, использовавшихся для пассажирских перевозок, выявили в ходе расследования уголовных дел следователи управления Следственного комитета по Гродненской области.

Как минимум в трех резонансных ДТП, которые закончились смертельным исходом, выявлены нарушения ПДД либо работниками, либо должностными лицами компаний, которым принадлежал транспорт, осуществлявший пассажирские перевозки.

Уснул за рулем

В июле 2016 года в Ивьевском районе погибла 56-летняя женщина, которая двигалась по обочине с велосипедом. Ее сбил выехавший на обочину микроавтобус "Мерседес Бенц Спринтер". От удара женщину отбросило на автомобиль МАЗ, который стоял неподалеку, а затем в кювет.

В ходе расследования выяснилось, что 38-летнего водителя предприятия в нарушение требований нормативно-правовых актов заставили выйти в смену, несмотря на то, что он отдыхал между сменами менее 12 часов.



© Sputnik / Виктор Толочко Витебска УВД : в перевернувшейся маршрутке было 14 пассажиров

"41-летний исполняющий обязанности директора частного унитарного транспортного предприятия Лиды, ответственный за организацию автомобильных перевозок, а также охрану труда, дал водителю устное распоряжение и передал путевой лист для осуществления перевозки пассажиров по маршруту "Лида-Минск-Лида". При этом он знал, что продолжительность меж сменного отдыха водителя составляла менее 12 часов", — рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич

В результате уставший водитель уснул за рулем, выехал на обочину и сбил женщину, которая от полученных тяжких повреждений скончалась на месте.

По итогам расследования уголовного дела руководителю транспортного предприятия было предъявлено обвинение в грубом нарушении правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 318 Уголовного кодекса Республики Беларусь), а водителю — обвинение в нарушении ПДД, ставшем причиной гибели.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Рискнул объехать препятствие

Водитель встречного автомобиля погиб в Гродно в результате неудачного маневра пассажирского микроавтобуса "Мерседес Бенц Спринтер".



© Фото: СК Беларуси ДТП с маршруткой со школьниками: возбуждено уголовное дело

"15 июня 2016 года в 12 часов 30 минут, осуществляя перевозку пассажиров на технически исправном автобусе, водитель маршрутки имел возможность своевременно обнаружить автомобиль "БМВ Х5", выехавший на его полосу движения со второстепенной дороги, а затем замедливший движение и остановившийся в полосе. Однако в нарушение ПДД водитель не сбросил скорость, вплоть до остановки транспортного средства, а стал смещаться в левую полосу, где произошло попутное столкновение указанного автобуса с автомобилем "Крайслер Гранд Вояджер", который отбросило на встречную полосу, где произошло его столкновение с автомобилем "Вольво", — напомнил Шершеневич.

От полученных тяжких телесных повреждений водитель "Вольво" скончался в больнице.

Уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека, в отношении 29-летнего водителя микроавтобуса "Мерседес" также направлено в суд.

14 рабочих и инфаркт за рулем

Из-за выключенного двигателя тормозная система автомобиля "ГАЗ 5312", на котором 17 августа 2016 года в Островецком районе перевозили 14 рабочих стройпредприятия из Сморгони, не сработала.



© Фото: УГАИ УВД Брестской области ГАИ: в Брестской области предупредили ушачскую трагедию с маршруткой

"Следуя со скоростью около 60 км/ч по склону гравийной дороги Н-6214 сообщением "Ворона-Быстрица-Петраполь-Жарнели" с незапущенным двигателем, водитель "ГАЗ 5312" после совершения обгона автогрейдера ДЗ-122 не справился с управлением автомобиля и съехал в левый по ходу движения кювет. Автомобиль опрокинулся", — восстановил картину происшествия официальный представитель УСК по Гродненской области.

В результате опрокидывания один из пассажиров получил тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Другим пассажирам также были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Сам водитель после произошедшего ДТП скончался на месте до приезда скорой помощи из-за хронической ишемической болезни сердца. Учитывая это обстоятельство, следователями принято решение о прекращении уголовного дела. В адрес руководства строительной организации направлено представление для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области.