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Двое закладчиков спайса задержаны в Минске
30.01.2017 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Сотрудники милиции при поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" задержали в Минске двоих молодых людей – закладчиков интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Миноблисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержание было проведено 26 января на улице Багратиона в столице.
"В расположенном здесь лесном массиве парни закончили раскладку очередной партии психотропов. Появление бойцов спецподразделения "Алмаз" для фигурантов, только что вернувшихся в свой автомобиль, стало полной неожиданностью", – сказали в УВД.
По данным милиции, молодые люди успели сделать в лесу 13 закладок со спайсом: наркотики (альфа-PVP общей массой 14,3 граммов) были упакованы в специальные контейнеры и свертки из плотной пленки.
Из тайника в лесном массиве вблизи деревни Воловщина (Минский район) у задержанных – 20-летнго жителя Ивацевичей и 22-летнего молодечненца – оперативники изъяли более 204 граммов готового к употреблению спайса.
В отношении молодых людей Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).
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Из тайника в лесном массиве вблизи деревни Воловщина оперативники изъяли более 204 граммов готового к употреблению наркотического вещества.
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