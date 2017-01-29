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Двое закладчиков спайса задержаны в Минске

30.01.2017 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв – Sputnik. Сотрудники милиции при поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" задержали в Минске двоих молодых людей – закладчиков интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Миноблисполкома.

Двое закладчиков спайса задержаны в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Задержание было проведено 26 января на улице Багратиона в столице.

"В расположенном здесь лесном массиве парни закончили раскладку очередной партии психотропов. Появление бойцов спецподразделения "Алмаз" для фигурантов, только что вернувшихся в свой автомобиль, стало полной неожиданностью", – сказали в УВД.

По данным милиции, молодые люди успели сделать в лесу 13 закладок со спайсом: наркотики (альфа-PVP общей массой 14,3 граммов) были упакованы в специальные контейнеры и свертки из плотной пленки. 

Из тайника в лесном массиве вблизи деревни Воловщина (Минский район) у задержанных – 20-летнго жителя Ивацевичей и 22-летнего молодечненца – оперативники изъяли более 204 граммов готового к употреблению спайса.

В отношении молодых людей Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

 
Теги: Минск
 
 
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Из тайника в лесном массиве вблизи деревни Воловщина оперативники изъяли более 204 граммов готового к употреблению наркотического вещества.

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