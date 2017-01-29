МИНСК, 30 янв – Sputnik. Авария с участием легкового автомобиля Renault и косули произошла в Гродненском районе – животное, которое водитель пропускал на дороге, внезапно прыгнуло на машину, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП было зарегистрировано 28 января: на 198 километре автодороги Р99 "Гродно – Волковыск" Renault Scenic совершил наезд на косулю.

"Водитель минивэна недалеко от поворота на деревню Новоселки мужчина заметил трех косуль. Сбросив скорость, он пропустил животных, однако одна из них внезапно развернулась и прыгнула в обратном направлении", – сказали в ГАИ.

По информации ГАИ, в результате Renault получил механические повреждения, животное пало на месте ДТП.