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Косуля внезапно прыгнула на машину в Гродненском районе

30.01.2017 14:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв – Sputnik. Авария с участием легкового автомобиля Renault и косули произошла в Гродненском районе – животное, которое водитель пропускал на дороге, внезапно прыгнуло на машину, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Косуля внезапно прыгнула на машину в Гродненском районе
© Влад Плащевский / YouTube
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ДТП было зарегистрировано 28 января: на 198 километре автодороги Р99 "Гродно – Волковыск" Renault Scenic совершил наезд на косулю.

"Водитель минивэна недалеко от поворота на деревню Новоселки мужчина заметил трех косуль.  Сбросив скорость, он пропустил животных, однако одна из них внезапно развернулась и прыгнула в обратном направлении", – сказали в ГАИ. 

По информации ГАИ, в результате Renault получил механические повреждения, животное пало на месте ДТП.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Водитель сбросил скорость на дороге, пропуская животных, но одна из косуль решила изменить направление движения и бросилась на автомобиль.

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