﻿ Теракт в мечети в Квебеке: полиция задержала двоих студентов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Теракт в мечети в Квебеке: полиция задержала двоих студентов

30.01.2017 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Полиция по подозрению в нападении на мечеть в канадском Квебеке задержала двоих студентов местного университета, сообщает издание Soleil.

Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу. Жертвами нападения стали шесть человек, не менее 18 получили ранения. Власти квалифицировали случившееся как теракт.

Полиция задержала двоих подозреваемых. По информации СМИ, один скрылся с места преступления, а позже сам вызвал полицию и был арестован после непродолжительных переговоров на мосту к острову Орлеан. У задержанных изъято огнестрельное оружие, в том числе автомат АК-47.

По данным Soleil, оба задержанных являются студентами расположенного в городе Университета Лаваля. Один из них местный уроженец, а другой арабского происхождения.

Полиция проводит обыски, связанные с местожительством предполагаемых террористов. По словам представителя местной полиции Кристин Куломб, нет причин полагать, что в этом деле есть другие подозреваемые.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Полиция по подозрению в нападении на мечеть в канадском Квебеке задержала двоих студентов местного университета, сообщает издание Soleil....

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В зоопарке Китая тигр загрыз упавшего в клетку мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика