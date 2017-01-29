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Теракт в мечети в Квебеке: полиция задержала двоих студентов
30.01.2017 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Полиция по подозрению в нападении на мечеть в канадском Квебеке задержала двоих студентов местного университета, сообщает издание
Нападение на мечеть в Квебек-Сити было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу. Жертвами нападения стали шесть человек, не менее 18 получили ранения. Власти квалифицировали случившееся как теракт.
Полиция задержала двоих подозреваемых. По информации СМИ, один скрылся с места преступления, а позже сам вызвал полицию и был арестован после непродолжительных переговоров на мосту к острову Орлеан. У задержанных изъято огнестрельное оружие, в том числе автомат АК-47.
По данным Soleil, оба задержанных являются студентами расположенного в городе Университета Лаваля. Один из них местный уроженец, а другой арабского происхождения.
Полиция проводит обыски, связанные с местожительством предполагаемых террористов. По словам представителя местной полиции Кристин Куломб, нет причин полагать, что в этом деле есть другие подозреваемые.
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Полиция по подозрению в нападении на мечеть в канадском Квебеке задержала двоих студентов местного университета, сообщает издание Soleil....
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