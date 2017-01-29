МИНСК, 30 янв – Sputnik. Белорусская певица и видеоблогер Саша Соловейчик сообщила на своей странице в Instagram об инциденте, произошедшем с ней в минском клубе и в результате которого она получила телесные повреждения.

Как сообщила исполнительница, он вместе со своими друзьями не смогла попасть в минский караоке-клуб "Богема", возле входа у нее произошел конфликт с одним из посетителей, предположительно, гражданином Казахстана, который ударил девушку кулаком в лицо. Певица также опубликовала в соцсетях фото, где у нее заметна обширная гематома под правым глазом.

Певица утверждает, что сотрудники охраны клуба не отреагировали на ситуацию, а еще и добавили ее фамилию в "черный" список.

В заведении данную ситуацию не комментируют. В РУВД Центрального района, на территории которого расположен караоке-клуб, сообщили, что по данному факту проводят проверку.

Саша Соловейчик в 2003 году победила на детском конкурсе на фестивале "Славянский базар в Витебске", несколько раз принимала участие в отборочном конкурсе на Евровидение. Соловейчик также участвовала в четвертом сезоне популярного российского шоу "Голос", однако не прошла отборочный этап.