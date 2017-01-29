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Житель Молодечно с напарником задержаны за распространение опасных психотропов по интернет-магазину

30.01.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Усилиями оперативников подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома и Минского РУВД закрыт очередной интернет-магазин по распространению психотропов, задержаны двое закладчиков.

Операция по задержанию двух молодых людей была осуществлена в минувший четверг неподалеку от дома 85 по улице Багратиона в Минске. В расположенном здесь лесном массиве парни как раз закончили раскладку очередной партии психотропов, предназначенной для потребителей. Появление осуществлявших захват бойцов спецподразделения «Алмаз» для фигурантов, только что вернувшихся в свой автомобиль «Ниссан-Альмера», стало полной неожиданностью. К этому моменту молодые люди уже разложили по укромным местам 13 спайсовых закладок. Во избежание негативного воздействия окружающей среды дозы были заботливо упакованы либо в специальные контейнеры, либо в свертки из плотной пленки. Проведенная позже экспертиза подтвердила, что речь идет об особо опасном психотропном веществе – альфа-PVP общей массой 14,3 гр.

Задержанные – 20-летний житель г.Ивацевичи Брестской области и 22-летний житель г.Молодчено Минской области – не работали, ранее не судимы.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено и место хранения более крупной спайсовой партии. В тайнике в лесном массиве вблизи деревни Воловщина Минского района было обнаружено более 204 граммов измельченного вещества растительного происхождения коричневого цвета, по заключению экспертов в котором также содержалось особо опасное психотропное вещество.

По информации оперативников интернет-магазин действовал около двух месяцев. Молодые люди раскладывали дозы, после чего сообщали о своих спайсовых предложениях. Все сношения с потребителями осуществлялись бесконтактным способом в виртуальном пространстве.

Минским районным отделом Следственного комитета в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 328 части 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Проводится расследование.

Олег Сильвестрович, начальник управлениия по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома.

 Вблизе дома 85 по улице Багратиона в Минске:




 Вблизи деревни Воловщина Минского района:



 
Теги: Минск
 
 
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