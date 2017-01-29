﻿ Стрельба в ресторане в Стамбуле: один человек погиб, двое ранены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Стрельба в ресторане в Стамбуле: один человек погиб, двое ранены

30.01.2017 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Один человек погиб и двое были ранены в результате вооруженного нападения неизвестного на ресторан в Стамбуле, сообщил в понедельник телеканал NTV.

Стрельба в ресторане в Стамбуле: один человек погиб, двое ранены
© RUPTLY.
Исполнитель теракта в новогоднюю ночь в Стамбуле признал вину

Сообщается, что нападение было совершено на ресторан, находящийся в районе исторической крепости Anadolu Hisar.

По информации очевидцев, нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана. На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Стрелявший был задержан.

В результате стрельбы один человек погиб и еще двое получили ранения, начато расследование происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана, на место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Певица Соловейчик утверждает, что в минском клубе ее избил иностранец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика