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Стрельба в ресторане в Стамбуле: один человек погиб, двое ранены
30.01.2017 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Один человек погиб и двое были ранены в результате вооруженного нападения неизвестного на ресторан в Стамбуле, сообщил в понедельник телеканал
Сообщается, что нападение было совершено на ресторан, находящийся в районе исторической крепости Anadolu Hisar.
По информации очевидцев, нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана. На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Стрелявший был задержан.
В результате стрельбы один человек погиб и еще двое получили ранения, начато расследование происшествия.
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Нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана, на место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи.
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