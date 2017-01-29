МИНСК, 30 янв – Sputnik. Один человек погиб и двое были ранены в результате вооруженного нападения неизвестного на ресторан в Стамбуле, сообщил в понедельник телеканал NTV .

Сообщается, что нападение было совершено на ресторан, находящийся в районе исторической крепости Anadolu Hisar.

По информации очевидцев, нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана. На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Стрелявший был задержан.

В результате стрельбы один человек погиб и еще двое получили ранения, начато расследование происшествия.