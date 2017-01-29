Как показывает практика, с наступлением холодов появляются желающие поживиться добром, которое хранят запасливые горожане и жители нашего района в подвалах домов.

Только в январе 2017 года на территории г.Вилейка совершены 2 кражи личного имущества граждан, хранившегося в подвалах жилых домов. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статье 205 УК Республики Беларусь (кража):

Часть 1 данной статьи — тайное похищение имущества (кража) —

наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Часть 2 ст. 205 УК Республики Беларусь — кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, —

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Часть 3 ст. 205 УК Республики Беларусь — кража, совершенная в крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Часть 4 ст. 205 УК Республики Беларусь — кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Очень часто похищают банки с солениями, картофель, другие съестные запасы, которые затем распродают по бросовым ценам.

В большинстве случаях преступления совершаются путем свободного доступа через оставленную открытую входную дверь в подвальное помещение, а, находясь уже в подвальном помещении многоквартирных домов, преступнику не доставляет особых усилий выбрать нужный подвал и проникнуть путем повреждения замка двери.

Исходя из вышеизложенного, отсутствие элементарной технической укрепленности данных объектов, выражающееся в отсутствии запорных устройств, иногда оставленных без присмотра своих вещей, а также оставленной открытой двери в подвальное помещение, являются главными причинами и условиями способствующими совершению таких краж.

Поэтому чтобы ваше имущество, хранящееся в подвале или подсобном помещении, не стало объектом противоправного деяния, рекомендуем надежно технически укрепить дверь, которую закрыть на надежный замок, а может и два, а также не оставлять входные двери в подвальное помещение многоквартирных домов в открытом состоянии.

Очень действенным способом как профилактики, так и раскрытия уже совершенных преступлений, является оборудование подъездов многоэтажных домов и придворовых территорий системами видеонаблюдения. Табличка «Объект оборудован видеонаблюдением» очень отрезвляюще действует на правонарушителей, в том числе подвальных воров.

Отдел внутренних дел Вилейского райисполкома призывает вас быть особо внимательными в отношении незнакомых подозрительных людей в доме и рядом, подозрительных предметов находящихся в подвальных помещениях.

В случае подозрений следует немедленно вызвать милицию по номеру 102.

Виталий СОЛОВЕЙ, заместитель начальника Вилейского РОВД