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Житель Добрушского района просидел 7 часов в колодце и выжил

30.01.2017 17:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв – Sputnik. Житель Добрушского района провел около семи часов в ледяной воде в колодце – мужчина упал туда, когда пошел за водой, сообщила телерадиокомпания "Гомель".

Житель Добрушского района просидел 7 часов в колодце и выжил
© Фото: МЧС Беларуси
Мужчина упал в колодец в Островецком районе, пытаясь достать ведро

Инцидент произошел в поселке Рассвет утром 26 января, глубина колодца, в который упал мужчина, составляет пять метров.

Самостоятельно выбраться мужчина не смог, его крики о помощи тоже никто из сельчан не услышал. После 13:00 в поселок приехал сын мужчины, он и обнаружил отца в колодце – мужчина вместе с другом вытащил потерпевшего наверх и отвезли в больницу.

По словам сельчанина, он пять раз пытался подняться по цепи, но у него это не получалось.

Как сообщили медики, Добрушской ЦРБ, если человек находится в холодной воде больше часа, как правило, наступает остановка сердца или, если он выживает, развивается почечная недостаточность. При этом в больнице отметили, что поступившему в хирургию сельчанину ничего не грозит – сердце у него работает хорошо и почки тоже.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Самостоятельно выбраться мужчина не смог, его крики о помощи тоже никто из сельчан не услышал.

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