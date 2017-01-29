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Машина скорой врезалась в микроавтобус в Горках
30.01.2017 18:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Женщина получила ранения и была госпитализирована в результате столкновения автомобиля скорой медицинской помощи с микроавтобусом в Горках, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполома
Авария произошла накануне днем на перекрестке улиц Мичурина и Советской районного центра.
"В Горках 51-летний местный житель, управляя автомобилем УАЗ при движении с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, при выезде на главную дорогу столкнулся с автомобилем Volkswagen", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что за рулем буса находился 53-летний могилевчанин.
В результате аварии получила ранения и была госпитализирована 57-летняя жительница Горок, которая ехала в скорой в качестве пассажира. В настоящее время по факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.
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По информации ГАИ, скорая двигалась по улице с включенными маячками и сиреной.
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