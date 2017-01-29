МИНСК, 30 янв – Sputnik. Женщина получила ранения и была госпитализирована в результате столкновения автомобиля скорой медицинской помощи с микроавтобусом в Горках, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Гродненского облисполома Косуля внезапно прыгнула на машину в Гродненском районе

Авария произошла накануне днем на перекрестке улиц Мичурина и Советской районного центра.

"В Горках 51-летний местный житель, управляя автомобилем УАЗ при движении с включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом, при выезде на главную дорогу столкнулся с автомобилем Volkswagen", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что за рулем буса находился 53-летний могилевчанин.

В результате аварии получила ранения и была госпитализирована 57-летняя жительница Горок, которая ехала в скорой в качестве пассажира. В настоящее время по факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.