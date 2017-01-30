МИНСК, 30 янв – Sputnik. Отравление парами хлора в закрытом бассейне города Лоррар в федеральной земле Гессен получили 22 человека, сообщила газета Frankfurter Allgemeine .



© Фото: МЧС Беларуси "Ничейные" бочки с хлоркой нашли в парке в Бобруйске

Сообщается, что в бассейне занимались учащиеся местной школы. Школьники пожаловались на затрудненное дыхание и покраснение глаз.

По информации полиции, что среди госпитализированных – 17 учащихся, также в больницу были доставлены четыре преподавателя.

Что стало причиной утечки хлора в бассейне, пока не установлено. В настоящее время ведется расследование происшествия.