﻿ Школьники и учителя отравились парами хлора в бассейне в Германии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Школьники и учителя отравились парами хлора в бассейне в Германии

30.01.2017 19:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Отравление парами хлора в закрытом бассейне города Лоррар в федеральной земле Гессен получили 22 человека, сообщила  газета Frankfurter Allgemeine.

Школьники и учителя отравились парами хлора в бассейне в Германии
© Фото: МЧС Беларуси
"Ничейные" бочки с хлоркой нашли в парке в Бобруйске

Сообщается, что в бассейне занимались учащиеся местной школы. Школьники пожаловались на затрудненное дыхание и покраснение глаз. 

По информации полиции, что среди госпитализированных – 17 учащихся, также в больницу были доставлены четыре преподавателя.

Что стало причиной утечки хлора в бассейне, пока не установлено. В настоящее время ведется расследование происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что стало причиной утечки хлора, пока не установлено, сейчас ведется расследование происшествия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Машина скорой врезалась в микроавтобус в Горках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика