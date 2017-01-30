|
Школьники и учителя отравились парами хлора в бассейне в Германии
30.01.2017 19:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Отравление парами хлора в закрытом бассейне города Лоррар в федеральной земле Гессен получили 22 человека, сообщила газета
© Фото: МЧС Беларуси
Сообщается, что в бассейне занимались учащиеся местной школы. Школьники пожаловались на затрудненное дыхание и покраснение глаз.
По информации полиции, что среди госпитализированных – 17 учащихся, также в больницу были доставлены четыре преподавателя.
Что стало причиной утечки хлора в бассейне, пока не установлено. В настоящее время ведется расследование происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что стало причиной утечки хлора, пока не установлено, сейчас ведется расследование происшествия.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии