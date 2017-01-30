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Валютчик в Кричеве "заработал" за полтора года $26 тыс.
31.01.2017 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кричева, который незаконно занимался валютно-обменными операциями, получив доход за полтора года в размере около 26 тысяч долларов США, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.
© Фото: УВД Могилевского облисполкома
По информации милиции, валютчик "работал" в районном центре с января 2015 года по июль 2016-го.
"Неработающий житель Кричева, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с проведением валютно-обменных операций, получил доход в размере 507,3 миллиона неденоминированных рублей", – сказали в МВД.
По данным ведомства, в отношении мужчины Кричевским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность).
Санкция статьи предусматривает в виде наказания штраф, арест до шести месяцев, ограничение (до двух лет) либо лишение (до трех лет) свободы.
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По данным правоохранительных органов, мужчина, занимавшийся незаконными операциями с валютой, нигде не работал.
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