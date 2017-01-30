МИНСК, 31 янв – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кричева, который незаконно занимался валютно-обменными операциями, получив доход за полтора года в размере около 26 тысяч долларов США, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.



© Фото: УВД Могилевского облисполкома Тело пропавшего в Бобруйске валютчика нашли закопанным в огороде

По информации милиции, валютчик "работал" в районном центре с января 2015 года по июль 2016-го.

"Неработающий житель Кричева, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с проведением валютно-обменных операций, получил доход в размере 507,3 миллиона неденоминированных рублей", – сказали в МВД.

По данным ведомства, в отношении мужчины Кричевским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность).

Санкция статьи предусматривает в виде наказания штраф, арест до шести месяцев, ограничение (до двух лет) либо лишение (до трех лет) свободы.