﻿ Валютчик в Кричеве "заработал" за полтора года $26 тыс.. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Валютчик в Кричеве "заработал" за полтора года $26 тыс.

31.01.2017 09:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 янв – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кричева, который незаконно занимался валютно-обменными операциями, получив доход за полтора года в размере около 26 тысяч долларов США, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе МВД Беларуси.

Валютчик в Кричеве "заработал" за полтора года тыс.
© Фото: УВД Могилевского облисполкома
Тело пропавшего в Бобруйске валютчика нашли закопанным в огороде

По информации милиции, валютчик "работал" в районном центре с января 2015 года по июль 2016-го.

"Неработающий житель Кричева, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с проведением валютно-обменных операций, получил доход в размере 507,3 миллиона неденоминированных рублей", – сказали в МВД.

По данным ведомства, в отношении мужчины Кричевским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность).

Санкция статьи предусматривает в виде наказания штраф, арест до шести месяцев, ограничение (до двух лет) либо лишение (до трех лет) свободы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным правоохранительных органов, мужчина, занимавшийся незаконными операциями с валютой, нигде не работал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Школьники и учителя отравились парами хлора в бассейне в Германии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика