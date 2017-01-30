МИНСК, 31 янв – Sputnik. Нетрезвый гомельчанин устроил гонки по ночному городу с сотрудниками ГАИ, чтобы задержать мужчину, инспекторам пришлось применить спецсредства, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Ночная погоня за нарушителем произошла 28 января: сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2107, который вилял на дороге. Водитель на требования остановиться не отреагировал и начал скрываться от ГАИ.

"Автомобиль не раз выезжал на полосу встречного движения, обгонял попутно двигавшиеся машины в запрещенном месте, проезжал на запрещающий сигнал светофора", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что для остановки ночного гонщика были задействованы несколько экипажей, а на проезжей части установили автозаграждение "Лиана", но даже с пробитыми колесами ВАЗ продолжил движение.

"При задержании водитель оказал сопротивление сотрудникам милиции, которые вынуждены были применить наручники", – уточнили в инспекции.

По данным ГАИ, водитель – 42-летний житель Гомеля – в момент задержания был нетрезв, не имел водительского удостоверения и ранее 50 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В отношении мужчины инспекторы составили 21 протокол, за "ночной дрифт" ему грозит штраф в размере 4600 рублей.