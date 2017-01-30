МИНСК, 31 янв — Sputnik. Жительница Минска, которая проиграла несколько судебных процессов, касающихся жилищного вопроса, в знак протеста забралась на башенный кран, установленный на строительной площадке в поселке Лебяжий под Минском.

"Сигнал о том, что женщина средник лет сегодня утром набралась и башенный кран, поступила спасателям", – сообщили Sputnik во вторник источники в правоохранительных органах.

По их словам, на место происшествия сразу же выбыли экстренные службы для проведения переговоров с женщиной.

Очевидцы рассказывают, что пенсионерка разбрасывает с крана на территории строительства комплекса "Олимпик парк" листовки и требует решить ее жилищную проблему.