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Минчанка в знак протеста забралась на башенный кран на Лебяжьем
31.01.2017 11:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв — Sputnik. Жительница Минска, которая проиграла несколько судебных процессов, касающихся жилищного вопроса, в знак протеста забралась на башенный кран, установленный на строительной площадке в поселке Лебяжий под Минском.
"Сигнал о том, что женщина средник лет сегодня утром набралась и башенный кран, поступила спасателям", – сообщили Sputnik во вторник источники в правоохранительных органах.
По их словам, на место происшествия сразу же выбыли экстренные службы для проведения переговоров с женщиной.
Очевидцы рассказывают, что пенсионерка разбрасывает с крана на территории строительства комплекса "Олимпик парк" листовки и требует решить ее жилищную проблему.
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К месту происшествия уже приехали сотрудники милиции и спасатели, они ведут переговоры.
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