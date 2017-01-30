МИНСК, 31 янв — Sputnik. Жительница Минска, которая проиграла несколько судебных процессов, касающихся жилищного вопроса, в знак протеста забралась на башенный кран, установленный на строительной площадке в поселке Лебяжий под Минском.

"Сигнал о том, что женщина средних лет сегодня утром забралась на башенный кран, поступил спасателям", – сообщили Sputnik во вторник источники в правоохранительных органах.

По их словам, на место происшествия сразу же выбыли экстренные службы для проведения переговоров с женщиной.

Очевидцы рассказывают, что пенсионерка разбрасывает с крана на территории строительства комплекса "Олимпик Парк" листовки и требует решить ее жилищную проблему.



© Sputnik / Виктор Толочко К месту происшествия уже приехали сотрудники милиции и спасатели

Аналогичное ЧП произошло в Минске в апреле 2016 года: тогда на стройплощадке реконструируемого стадиона "Динамо" на кран поднялся строитель-отделочник из Витебска , у которого возник конфликт с нанимателем, не выплатившим заработную плату.