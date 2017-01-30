МИНСК, 31 янв – Sputnik. Четыре пешехода пострадали в результате ДТП в Витебске: микроавтобус Mercedes после столкновения с легковым автомобилем Volvo вылетел на тротуар, на котором находились люди, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.



© Sputnik Павел Лисицын Машина скорой врезалась в микроавтобус в Горках

ДТП произошло около 10:00 на перекрестке улиц Ленина и Фрунзе областного центра.

Сообщается, что микроавтобус Mercedes, после того он как врезался в Volvo, вынесло на тротуар, где автомобиль сбил четырех человек – мужчину и трех женщин, которые ждали у пешеходного перехода зеленого сигнала светофора.

По предварительной информации, все пострадавшие были доставлены в больницы.

В настоящее время движение на площади Свободы в Витебске затруднено, на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.