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Микроавтобус Mercedes сбил 4 пешеходов в Витебске
31.01.2017 11:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Четыре пешехода пострадали в результате ДТП в Витебске: микроавтобус Mercedes после столкновения с легковым автомобилем Volvo вылетел на тротуар, на котором находились люди, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.
© Sputnik Павел Лисицын
ДТП произошло около 10:00 на перекрестке улиц Ленина и Фрунзе областного центра.
Сообщается, что микроавтобус Mercedes, после того он как врезался в Volvo, вынесло на тротуар, где автомобиль сбил четырех человек – мужчину и трех женщин, которые ждали у пешеходного перехода зеленого сигнала светофора.
По предварительной информации, все пострадавшие были доставлены в больницы.
В настоящее время движение на площади Свободы в Витебске затруднено, на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
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В настоящее время движение на площади Свободы в Витебске затруднено, на месте ДТП работают сотрудники ГАИ.
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