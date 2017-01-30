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ГУВД: с женщиной на кране в Лебяжьем ведутся переговоры

31.01.2017 11:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Представители ГУВД Мингорисполкома ведут переговоры с женщиной на территории строительства комплекса "Олимпик Парк", которая забралась на башенный кран и требует решения жилищного вопроса, сообщили в управлении.

ГУВД: с женщиной на кране в Лебяжьем ведутся переговоры
© Sputnik / Виктор Толочко
Минчанка в знак протеста забралась на башенный кран в Лебяжьем

Об инциденте на стройплощадке стало известно утром во вторник, минская пенсионерка таким образом пытается решить проблемы с ее подлежащим сносу частным домом, находящимся на территории стройки. 

"Ситуация находится под контролем, место происшествия оцеплено. С женщиной ведутся переговоры", – сказал Sputnik во вторник пресс-секретарь ГУВД Минска Александра Ластовский. 

По его словам, на строительной площадке уже находятся сотрудники милиции, МЧС, скорая медицинская помощь. 

По предварительной информации, женщина поднялась на высотный кран в 08:00 из-за проблем с жильем.

Известно, что женщина проиграла суд компании "Тапас": вместо подлежащего сносу дома на улице Ржавецкой семья хотела получить иной вид компенсации, а не предлагаемые застройщиком комплекса "Олимпик Парк" квартиры, расположенные в комплексе "Браславский", неподалеку от дома пенсионерки.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичные правоохранители заверяют, что ситуация на стройплощадке "Олимпик Парка" находится под полным контролем.

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