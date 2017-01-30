МИНСК, 31 янв — Sputnik. Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 59-летней женщины в торговом центре в городе Фаниполь Дзержинского района в августе 2016 года, сообщили Sputnik в Управлении Следственного комитета по Минской области.

Потерпевшая была индивидуальным предпринимателем и имела несколько торговых точек. Подозреваемого задержали по горячим следам, им оказался бывший супруг убитой женщины, 67-летний пенсионер, который в начале 2000-х работал председателем Дзержинского райисполкома. Мужчина был ранее неоднократно судим, в том числе и за должностные преступления.

"В ходе следственных действий подозреваемый дал показания, что приехал на встречу к бывшей супруге якобы передать деньги. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес потерпевшей множество ранений складным ножом. От полученных повреждений женщина скончалась на месте", — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следствие установило, что задержанный в течение нескольких лет совершал противоправные действия в отношении своей бывшей супруги. В частности, проживая вместе с потерпевшей в частном доме в Дзержинске, мужчина ее систематически истязал. После того, как женщина съехала, бывший супруг караулил ее у нового места жительства, угрожал убийством. Потерпевшая обращалась в милицию, в отношении мужчины возбуждалось административное производство.

Экс-чиновнику предъявлены обвинения по по ч.1 ст.154 (истязание), ч.2 ст.377 (хищение и сокрытие официальных документов, совершенные из личных побуждений, повлекшие тяжкие последствия), ст.186 (угроза убийством), п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Обвиняемый находится под стражей.

Уголовное дело было передано в прокуратуру для направления в суд, уточнили в УСК по Минской области.