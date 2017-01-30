МИНСК, 31 янв — Sputnik. Медики приняли решение госпитализировать жительницу Минска Галину Игнатович, которая несколько часов протестовала на башенном кране в микрорайоне Лебяжий, сообщили в минском городском управлении по чрезвычайным ситуациям.



© Sputnik / Виктор Толочко Пенсионерка с флагом на башенном кране требовала встречи с мэром

"Женщина будет госпитализирована. Медики на месте происшествия предварительно диагностировали у нее гипертонический криз", — сообщили в Sputnik в УМЧС.

По словам собеседников агентства, когда во время переговоров стало понятно. Что женщина готова спуститься на землю, спасатели поднялись на башенный кран, прицепили ней пояс безопасности, после этого она спустилась. Женщина несколько часов привела на высоте примерно 17 метров.

Как сообщили Sputnik источники, знакомые с ситуацией, женщина приняла решение спуститься вниз после того, как начальник ГУВД Минска генерал — майор Александр Барсуков, который принимал участие в переговорах, пообещал ей встречу с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.