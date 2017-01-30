|
Вор унес с дачи в Березинском районе технику на 60 тысяч долларов
Еще 30 января в милицию обратился 61-летний минчанин, у которого с дачи в Березинском районе пропало много техники. Всего на сумму 116 тысяч рублей (почти 60 тысяч долларов по актуальному курсу). Подробности
Инцидент произошел в деревне Светлица (Березинский район) — преступник проломил крышу и проник в гараж во дворе дома, откуда похитил внушительный набор техники.
А именно: мотоблок, три квадроцикла, три бензокосы, две бензопилы, компрессор, три шуруповерта, сверлильный станок, две электродрели, два точильных станка, сварочный аппарат, мойку высокого давления, строительный пылесос и прочее имущество.
Березинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества или без.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преступнику грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии