Еще 30 января в милицию обратился 61-летний минчанин, у которого с дачи в Березинском районе пропало много техники. Всего на сумму 116 тысяч рублей (почти 60 тысяч долларов по актуальному курсу). Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в деревне Светлица (Березинский район) — преступник проломил крышу и проник в гараж во дворе дома, откуда похитил внушительный набор техники.

А именно: мотоблок, три квадроцикла, три бензокосы, две бензопилы, компрессор, три шуруповерта, сверлильный станок, две электродрели, два точильных станка, сварочный аппарат, мойку высокого давления, строительный пылесос и прочее имущество.

Березинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 205 Уголовного кодекса (Кража). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества или без.