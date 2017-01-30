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Забрал у детей, катающихся с горки. В Барановичах разыскивают похитителя санок
22 января в Барановичах неизвестный на улице Комарова, 17, похитил санки, сообщила TUT.BY официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.
В тот день дети катались с горки. К ним подошел неизвестный и забрал санки зеленого цвета. На данный момент личность похитителя не установлена, но в Сети появился скриншот с камеры видеонаблюдения в городе. На стоп-кадре видно, как двое молодых людей идут по улице, при этом один из них несет в руках те самые пропавшие сани.
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Злоумышленник с санями попал на камеру видеонаблюдения.
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