22 января в Барановичах неизвестный на улице Комарова, 17, похитил санки, сообщила TUT.BY официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.



По предварительной версии пропавшие сани несет парень на фото справа. Фото: Барановичский ГОВД

В тот день дети катались с горки. К ним подошел неизвестный и забрал санки зеленого цвета. На данный момент личность похитителя не установлена, но в Сети появился скриншот с камеры видеонаблюдения в городе. На стоп-кадре видно, как двое молодых людей идут по улице, при этом один из них несет в руках те самые пропавшие сани.

Милиция просит всех, кто узнал на фото людей, сообщить об этом по телефонам 8 (029) 5 218 841, 484 838. Анонимность гарантируется.