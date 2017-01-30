﻿ Забрал у детей, катающихся с горки. В Барановичах разыскивают похитителя санок. 21.by
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Забрал у детей, катающихся с горки. В Барановичах разыскивают похитителя санок

31.01.2017 13:00 — ЧП | Tut.by  
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22 января в Барановичах неизвестный на улице Комарова, 17, похитил санки, сообщила TUT.BY официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.


По предварительной версии пропавшие сани несет парень на фото справа. Фото: Барановичский ГОВД

В тот день дети катались с горки. К ним подошел неизвестный и забрал санки зеленого цвета. На данный момент личность похитителя не установлена, но в Сети появился скриншот с камеры видеонаблюдения в городе. На стоп-кадре видно, как двое молодых людей идут по улице, при этом один из них несет в руках те самые пропавшие сани.

Милиция просит всех, кто узнал на фото людей, сообщить об этом по телефонам 8 (029) 5 218 841, 484 838. Анонимность гарантируется.

 
 
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Злоумышленник с санями попал на камеру видеонаблюдения.

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