Под носовым обтекателем американского лайнера, прибывшего из Колумбии, случайно обнаружили 14 килограммов кокаина. Об этом сообщает Reuters .

Самолет Boeing 757, в котором были найдены наркотики, принадлежит компании American Airlines. Он вылетел из Колумбии и благополучно приземлился в Майами, но из-за загруженности техсостава аэропорта его перенаправили для техосмотра в аэропорт города Талса, штат Оклахома.

При обслуживании лайнера один из техников обратил внимание, что некоторые панели изоляции внутри обтекателя выглядят совсем новыми. Он снял одну из них и обнаружил тайник, из которого извлекли семь упаковок кокаина. Их розничная цена, по оценке американских наркополицейских, может достигать 200 тысяч долларов.

Колумбия — главный источник поставок кокаина в США. Его ввозят в страну самолетами, кораблями, яхтами и даже подводными лодками. Как правило, колумбийские наркобароны скупают урожай коки у крестьян, для которых сбор листьев наркотического растения является единственным видом заработка, и перерабатывают его на заводах в джунглях. Общий объем экспорта кокаина из Колумбии оценивается в 10 миллиардов долларов — это четверть от всего легального экспорта колумбийской экономики.