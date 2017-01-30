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ГУВД: женщине на кране помощь оказали переодетые бойцы ОМОНа
31.01.2017 13:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Первую медицинскую помощь женщине, забравшейся на башенный кран в поселке Лебяжий, оказали переодетые в строителей бойцы ОМОН, сообщил во вторник пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент на строительной площадке "Олимпик Парк" произошел утром 31 декабря:
"В 11:10 женщине стало плохо. Двое переодетых в форму строителей сотрудников ОМОН поднялись на кран, где оказали ей первую медицинскую помощь", – сказал Ластовский.
Протестующую спустили на землю и передали медикам.
По словам представителя управления, переговоры с пенсионеркой вел лично начальник ГУВД генерал-майор Александр Барсуков.
Как сообщили в ГУВД, добиться желаемого минчанке удалось частично: ее родственники были доставлены в Минской городской исполнительный комитет, где провели встречу с руководством столицы.
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Минчанка частично добилась желаемого: ее родственники встретились в Мингорисполкоме с руководством города.
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