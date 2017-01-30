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ГУВД: женщине на кране помощь оказали переодетые бойцы ОМОНа

31.01.2017 13:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Первую медицинскую помощь женщине, забравшейся на башенный кран в поселке Лебяжий, оказали переодетые в строителей бойцы ОМОН, сообщил во вторник пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский.

ГУВД: женщине на кране помощь оказали переодетые бойцы ОМОНа
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестовавшей на кране женщине пообещали встречу с Шорцем

Инцидент на строительной площадке "Олимпик Парк" произошел утром 31 декабря: о женщине, находящейся на кране на улице Ржавецкой, в правоохранительные органы сообщили из МЧС. На место происшествия незамедлительно прибыла милиция, спасатели и медики. Впоследствии выяснилось, что таким образом пенсионерка решила потребовать от застройщика – компании "Тапас" компенсацию за сносимый частный дом. Минчанка провела на кране около трех часов.

"В 11:10 женщине стало плохо. Двое переодетых в форму строителей сотрудников ОМОН поднялись на кран, где оказали ей первую медицинскую помощь", – сказал Ластовский.

Протестующую спустили на землю и передали медикам.

По словам представителя управления, переговоры с пенсионеркой вел лично начальник ГУВД генерал-майор Александр Барсуков. 

Как сообщили в ГУВД, добиться желаемого минчанке удалось частично: ее родственники были доставлены в Минской городской исполнительный комитет, где провели встречу с руководством столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанка частично добилась желаемого: ее родственники встретились в Мингорисполкоме с руководством города.

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