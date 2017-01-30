Сотрудники уголовного розыска ищут мужчину, который 22 января похитил деньги из обменного пункта по улице Я. Коласа в Минске. При этом незнакомец угрожал применить взрывное устройство, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел воскресным утром 22 января, примерно в 10.45. Мужчина обратился к кассиру обменного пункта одного из столичных банков, расположенного на улице Я.Коласа. Под угрозой совершить взрыв, он завладел крупной суммой денег.

Подозреваемый попал в объектив камер наблюдения.

Приметы: мужчина славянской внешности, на вид около 25 лет, рост около 175 см, среднего телосложения; лицо вытянутое, нос длинный и прямой.

Был одет: темная болоньевая куртка с капюшоном чуть ниже пояса фирмы «Puma» с логотипом серого цвета на левой части груди и белого цвета на левом рукаве. На рукавах, от плеча до локтя, имеются вставки серого цвета.

Под курткой байка с капюшоном светло-серого цвета (на верхней части капюшона имеется логотип в виде треугольника), на голове черная вязаная шапка, черные спортивные штаны с лампасами по бокам светлого цвета, на ногах черные кроссовки с рисунком белого цвета на внешней и внутренней стороне. При себе имел сумку через плечо черного цвета.



Фото: пресс-служба ГУВД

Всех, кто узнал подозреваемого, просят сообщить об этом в милицию по телефонам: 8 (029) 344 76 32, 8 (029) 159 02 01 или 102 (общий).